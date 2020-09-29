Союзные парламентарии рассмотрят обеспечение равных прав на трудовую деятельность

29 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту состоится 30 сентября в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"В повестке заседания комиссии - вопрос о работе над проектом концепции сближения законодательства государств - участников Договора о создании Союзного государства, - отметили в пресс-службе. - Кроме того, депутаты планируют рассмотреть актуальные вопросы, связанные с обеспечением равных прав граждан Союзного государства на осуществление трудовой деятельности".

Парламентское собрание контролирует реализацию приоритетных направлений и первоочередных задач развития Союзного государства на 2018-2022 годы. "Депутаты - члены Комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту обсудят выполнение положений документа в части деятельности по формированию единого правового пространства Союзного государства", - добавили в пресс-службе.

В мероприятии будут участвовать союзные парламентарии и представители Постоянного комитета Союзного государства.-0-