Союзные парламентарии считают одним из приоритетов развитие единого информпространства

31 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание постоянно действующего при Парламентском собрании Союза Беларуси и России семинара на тему "20-летие строительства Союзного государства. Роль региональных СМИ в формировании общего информационного пространства Союзного государства" состоялось 30-31 мая в Ростове-на-Дону, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Были подведены итоги деятельности по строительству Союзного государства, обсуждены роль и место союзных и региональных СМИ, возможности использования современных информационных технологий в деятельности СМИ, в том числе инновационные подходы, применяемые в этой области, - проинформировали в пресс-службе. - Особое внимание было уделено развитию и совершенствованию работы в социальных сетях, обсуждению влияния новых медиа на воспитание подрастающего поколения в Беларуси и России. Участники семинара отметили, что за прошедшие 20 лет общее союзное информационное пространство можно считать во многом сформировавшимся, а деятельность по его развитию и совершенствованию признана одним из основных направлений союзного строительства".

По мнению участников мероприятия, региональные, союзные и национальные СМИ должны не только осуществлять отбор и соединение в единый контекст событий, явлений, наблюдений о процессе союзного строительства, но и формировать на их основе общественное мнение граждан Беларуси и России, служить действенным механизмом формирования зрелого гражданского общества.

Для развития общего информационного пространства Союзного государства, а также в целях организации работы по формированию общественного мнения о союзном строительстве разработан проект документа, содержащий рекомендации региональным СМИ, СМИ Союзного государства и органам исполнительной власти. Документ будет доработан с учетом поступивших в ходе обсуждений замечаний и предложений и направлен в министерства и ведомства двух государств, Постоянный комитет Союзного государства, редакции союзных и национальных СМИ.

Помимо депутатов Парламентского собрания, в работе семинара приняли участие представители Постоянного комитета Союзного государства, органов власти регионов и областей Беларуси и России, средств массовой информации, члены Молодежной палаты при Парламентском собрании, а также эксперты и ученые ведущих вузов двух стран.

Постоянно действующий при Парламентском собрании семинар создан в 2006 году. Традиционно он собирает представителей научных кругов, сторонников интеграции Беларуси и России, единомышленников в вопросах строительства Союзного государства. Формат мероприятия позволяет детально рассмотреть актуальные вопросы сотрудничества Беларуси и России в рамках Союзного государства и вырабатывать решения по вопросам дальнейшего развития белорусско-российских отношений.-0-