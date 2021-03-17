Союзным парламентариям доложат о работе по отмене роуминга между Беларусью и Россией

17 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. На заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике 22 марта будет заслушан доклад о ходе работы по отмене роуминга между Беларусью и Россией, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Парламентское собрание продолжает уделять внимание решению вопроса по отмене роуминга в Союзном государстве. В ходе мероприятия депутаты - члены Комиссии Парламентского собрания по информационной политике заслушают доклад представителей профильных министерств Беларуси и России о совместной деятельности по отмене роуминга на территории Союзного государства", - проинформировали в пресс-службе.

Ранее данный вопрос рассматривался в ходе правительственного часа на 55-й сессии Парламентского собрания и неоднократно - на заседаниях Комиссии Парламентского собрания по информационной политике.

В рамках работы по отмене роуминга с 1 ноября 2020 года роуминговые тарифы на входящие и исходящие вызовы, СМС и интернет на территории Союзного государства были снижены в несколько раз. По заявлениям российских операторов, сниженные тарифы на мобильную связь в роуминге между Россией и Беларусью продолжат действовать в 2021 году в рамках тестового режима. В рамках тестового периода российские и белорусские операторы отрабатывают вопросы межоператорского взаимодействия, тестируют каналы связи, системы коммутации и биллинга для определения корректности прохождения и тарификации роумингового трафика.

На заседании комиссии будет рассмотрен также ход работы по выполнению приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы в области формирования общего информационного пространства Беларуси и России. Кроме того, депутатам представят информацию о работе, проделанной редакциями СМИ Союзного государства в 2020 году, и о планах на 2021 год.

К участию в заседании работе приглашены представители Постоянного комитета Союзного государства, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, Министерства информации Беларуси, Министерства связи и информатизации Беларуси, а также руководители союзных средств массовой информации.-0-