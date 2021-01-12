Соколова: нас объединяет общая цель - процветание нашей Родины

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Горжусь вставшими на борьбу с коронавирусом белорусскими медиками и горжусь своей страной. Это подчеркнула главврач Городской детской инфекционной клинической больницы Минска Марина Соколова, выступая сегодня на церемонии вручения Президентом Александром Лукашенко премии "За духовное возрождение", специальной премии деятелям культуры и искусства и премии "Белорусский спортивный Олимп", передает корреспондент БЕЛТА.

Коллектив больницы удостоен премии "За духовное возрождение" за укрепление идей гуманизма в современном белорусском обществе, самоотверженный труд по оказанию медицинской помощи населению в период эпидемии COVID-19.

"Для меня и всего коллектива большая честь получить премию, идеи которой основаны на доброте, милосердии и созидании. Рядом со мной на этой сцене - люди разных профессий, деятели культуры и искусства, спортсмены и священнослужители, медики, но всех нас объединяет одна цель - созидание на благо нашей Родины", - сказала главврач.

Она обратила внимание: "Прошедший год был испытанием для всех медиков, но удивительным образом эта эпидемия заставила нас остановиться и задуматься о важнейших общечеловеческих ценностях - ценности жизни, здоровья, мира и спокойствия. Я горжусь всем коллективом, который представляю, - это коллектив профессионалов и единомышленников. Я горжусь всеми медицинскими работниками страны, которые стали плечом к плечу на борьбу с пандемией и очень достойно проходят этот нелегкий путь".

Марина Соколова также сказала, что гордится страной, в котором мы живем и работаем. Она поблагодарила Александра Лукашенко за столь высокую награду, которой отмечены заслуги медиков.-0-