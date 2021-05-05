Сообщить о завышении цен на лекарства можно на сайте КГК

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля разместил на своем сайте онлайн-панель обратной связи по вопросам обоснованности цен в аптечной сети, сообщили БЕЛТА в пресс-службе водомства.

"Если вам известно о фактах завышения цен на лекарства в аптечных сетях, вы можете заполнить специальную форму (с указанием наименования и адреса аптеки, названия лекарственного средства) для информирования работников КГК. Представители контрольного ведомства проверят эти сведения и в случае подтверждения фактов примут меры в соответствии с действующим законодательством", - рассказали в комитете.

В КГК также уточнили, что информация предоставляется анонимно и без регистрации.-0-