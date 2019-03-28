Состав пайков в армии постоянно обновляется - Минобороны

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В армии регулярно прорабатываются вопросы по принятию на снабжение новых пайков, использованию новых продуктов в их составе, сообщил журналистам начальник продовольственного управления Минобороны Юрий Матеюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"Постоянно прорабатываются вопросы применения новых продовольственных пайков, новых продуктов, которые входят в состав этих пайков. В прошлом году впервые для Вооруженных Сил Беларуси мы ввели полевую норму военнослужащего. Раньше нормы особой не было. В ее состав входят продукты с повышенной энергетической ценностью, небольшого веса", - рассказал Юрий Матеюк. Предусмотрена выдача бутилированной воды и промежуточного питания: хлеб, сало, конфеты, горячий чай со сгущенным молоком и печеньем. При разработке рационов Минобороны сотрудничает с Минздравом.

Калорийность рационов военнослужащих в столовых пунктах постоянной дислокации составляет около 3900-4000 ккал. "В составе так называемых сухих пайков - в районе 3850 ккал", - уточнил Юрий Матеюк. При этом в армии России в среднем калорийность рациона около 3600 ккал, в Германии 3700, а в армии США - 3690.

Первый заместитель начальника тыла Вооруженных Сил - начальник штаба тыла Минобороны Александр Панферов отметил, что полноценное питание, основанное на научных подходах, с учетом специфики воинской службы, способствует поддержанию необходимой физической формы военнослужащих, их готовности к выполнению поставленных задач. "Перспективное направление - продолжение плановой работы по переводу столовых на организацию питания через организации общепита, совершенствование рационов и модернизация средств приготовления пищи", - сказал он.

Сейчас в Вооруженных Силах функционируют около 130 столовых, более чем в половине из них питание организовано через предприятия общепита. Это позволило улучшить качество и разнообразить питание всех категорий военнослужащих. Воинские части, где работает общепит, освобождены от несвойственной нагрузки по закупке продовольствия, его транспортированию и хранению. А главное - личный состав освобожден от нарядов по столовым и занимается исключительно боевой подготовкой.

В Вооруженных Силах 28 марта отмечается День тыла. В этом году служба отмечает 101-летие.-0-