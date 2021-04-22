Состоялась символическая выкладка стены учебной аудитории к 100-летию БГУ

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Символическая выкладка стены к 100-летию БГУ состоялась с участием сотрудников и студентов университета. Акция прошла сегодня в главном корпусе БГУ, где ведутся строительные работы по реконструкции здания. В мероприятии приняли участие руководство, преподаватели и студенты физического факультета. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Участники акции выложили кирпичной кладкой стену одной из аудиторий пятого этажа физического факультета, который располагается в правом крыле главного корпуса. Также в этом здании находятся факультет прикладной математики и информатики и механико-математический факультет. Студенты-физики сами инициировали свое участие в ремонте с желанием внести свой личный вклад в реконструкцию родного факультета и оставить для истории БГУ память о современной молодежи.

В настоящее время в главном корпусе идет ремонт второй очереди. В перспективе третья и четвертая, а полностью строительные работы на этом объекте планируется завершить к 2024 году.

Территориально физический факультет с 1958 по 1991 годы находился в здании нынешнего ректората. После ввода в эксплуатацию в 60-е годы прошлого века главного корпуса за факультетом закрепили часть учебных аудиторий и научных лабораторий.

В пресс-службе отметили, что в рамках мероприятий по улучшению материально-технической базы к 100-летию БГУ уже проведена реконструкция музея землеведения факультета географии и геоинформатики. Также осуществлен капитальный ремонт общежития №10, НИИ ядерных проблем. Кроме того, к юбилею университета запланировано строительство спортивного комплекса в Щомыслице, обновление НИИ прикладных физических проблем, капитальный ремонт здания №1 БГУ на Красноармейской улице, которое сегодня закреплено за историческим факультетом вуза.-0-