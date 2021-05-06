Состояние Ромы Когодовского остается тяжелым, но есть небольшая положительная динамика - врач

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние Ромы Когодовского остается тяжелым, но есть небольшая положительная динамика, сообщил журналистам заместитель главврача Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска Игорь Шиманский, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам специалиста, "состояние ребенка остается тяжелым, есть небольшая положительная динамика, по крайней мере, он стабилизировался". На данный момент организм ребенка справляется. Проводится все необходимое лечение, в том числе выполняются оперативные вмешательства.

Ежедневно проходят консилиумы, в том числе с участием министра здравоохранения 5 мая, а ранее - ведущих специалистов России. "Все, что намечено, выполняется. Сейчас давать какие-то предварительные прогнозы преждевременно, ведь площадь ожогов у ребенка большая, и, как будет протекать процесс, пока сказать очень трудно. Но на данный момент состояние стабильно", - отметил Игорь Шиманский.

Он добавил, что уже выполнено два оперативных вмешательства на пораженных участках тела, операции будут выполняться с интервалом в 2-3 дня. Применяются все самые современные методы лечения, в том числе клеточные технологии.-0-

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