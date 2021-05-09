Состояние Ромы Когодовского тяжелое, но врачи отметили небольшую положительную динамику

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несмотря на то, что состояние 12-летнего Романа Когодовского остается тяжелым, сегодня врачи отметили небольшую положительную динамику, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

"Мальчик находится в специальной флюидизирующей противоожоговой кровати "Клинитрон", он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, находится в сознании, реагирует на обращение к нему по имени", - рассказали в ведомстве.

Сегодня снова состоялся консилиум специалистов под руководством министра здравоохранения Дмитрия Пиневича. В нем приняли участие главный врач БСМП Андрей Борисов, главный комбустиолог Минздрава Алексей Часнойть, заведующая реанимационным отделением Лариса Золотухина, врач-реаниматолог Олег Шулинский и врач-комбустиолог Евгений Дюбченко. "Уже выполнено три оперативных вмешательства на пораженных участках тела, операции будут проводиться с интервалом 2-3 дня. Применяются все самые современные методы лечения. На данный момент организм ребенка справляется", - добавили в пресс-службе.

Эксперты обсудили тактику лечения и наметили процедуры на понедельник. Как отмечается, консилиумы состоялись по вопросам дальнейшего лечения обоих маленьких пациентов, которые находятся сейчас в Республиканском ожоговом центре на базе БСМП.

Вертолет МЧС с медицинским модулем на борту в апреле доставил в БСМП еще и 16-летнего подростка, который получил удар электрическим током Мальчикам проводится все необходимое лечение, в том числе выполняются оперативные вмешательства. Врачи по-прежнему не дают предварительных прогнозов, однако отмечают, что сейчас их состояние стабильное.-0-