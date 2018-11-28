Сотрудничество в области периодической печати и книгоиздания обсудят эксперты СНГ в Душанбе

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXIII заседание Межгосударственного совета по сотрудничеству в области периодической печати, книгоиздания, книгораспространения и полиграфии пройдет 28-29 ноября в Душанбе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.
В проекте повестки дня более десяти вопросов. В частности, члены Межгоссовета подведут итоги XV Международного конкурса "Искусство книги" государств СНГ и обсудят подготовку к проведению следующего конкурса. Планируется также рассмотреть проекты плана мероприятий, посвященных Году книги в Содружестве в 2019 году и положения о Фестивале детской и юношеской книги стран СНГ. Кроме того, будут обсуждаться вопросы, касающиеся проведения конкурса книготорговых предприятий стран Содружества, разработки проектов, способствующих развитию книгоиздания, книгораспространения и полиграфии между странами СНГ.
Представители Таджикистана в свою очередь проинформируют коллег о современном состоянии периодической печати в их стране и достижениях таджикских издателей в период независимости республики. -0-
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