Сотрудники Академии МВД посетили с подарками воспитанников специализированного лицея

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Академии МВД в канун новогодних и рождественских праздников побывали в гостях у воспитанников специализированного лицея МВД. Об этом БЕЛТА сообщили в учебном заведении.

"Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" имеет большое значение как для детей, так и для взрослых. В череде повседневных дел и забот мы словно возвращаемся в то время, когда сами были маленькими и с нетерпением ждали чудес. Коллектив Академии МВД с удовольствием окунулся в приятные хлопоты: выбор и покупка подарков, их оформление, приятные поездки в гости к воспитанникам учреждений образования, общение с детворой, шутки, хороводы и обязательно - загадать желание Деду Морозу", - рассказали в академии.

Представители вуза - частые гости в специализированном лицее МВД. В своем поздравлении с Новым годом и Рождеством первый заместитель начальника Академии МВД Алексей Башан пожелал, чтобы у ребят отлично складывались учеба и отношения в коллективе, а времени хватало на все: любимые книги, спорт и увлечения. Дед Мороз и Снегурочка помогли гостю вручить лицеистам новогодние подарки.

Фото amia.by

В свою очередь воспитанники лицея, а на мероприятии присутствовали дети-сироты, тепло поблагодарили за внимание и новогодние гостинцы, поделились мечтами и планами на поступление в ведомственный вуз, а затем, демонстрируя строевую выправку, отправились на учебные занятия.

В нынешнем году Академия МВД традиционно проводит акцию "Наши дети" не только в лицее, но и в столичных детских домах. К примеру, представители следственно-экспертного факультета отвезут подарки для ребятишек из детского дома №5, а уголовно-исполнительный факультет уже передал подшефному детскому дому №3 новогодние сладости и сувениры. Для этого будущие офицеры организовали на факультетах благотворительный сбор денежных средств. Ведь очень важно, чтобы каждый ребенок поверил в рождественское чудо.

В рамках благотворительного проекта сотрудники и курсанты академии посетят также Дом-интернат для пенсионеров и инвалидов. Подарки и новогоднее настроение ждут и там.-0-