Сотрудники ГКСЭ ежегодно проводят около 300 тыс. экспертиз

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодно сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз проводят около 300 тыс. исследований. Об этом сообщил председатель комитета Андрей Швед сегодня в программе "Панорама" на телеканале "Беларусь 1", передает корреспондент БЕЛТА.

"За последние семь лет комитет провел 2,5 млн экспертиз. Более 60% из них - судебно-медицинские, 25% - криминалистические. Объем экспертных исследований в последние годы стабилизировался - около 300 тыс. в год", - отметил Андрей Швед.

Неуклонно растет число наиболее востребованных видов экспертиз. Например, за последние четыре года в 10 раз вырос объем технических экспертиз (компьютерно-технические, радиоэлектронные, строительно-технические).

Более 99% от всего количества экспертиз выполняется в срок до 30 дней. По словам руководителя ГКСЭ, такого показателя нет нигде на постсоветском пространстве и в Западной Европе.-0-

ГКСЭ планирует внедрить методику исследования растительных наркотиков Методика поможет определить, из какого региона какой страны поступила партия веществ, что во многом поспособствует выявлению и пресечению каналов сбыта.