3 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники МЧС в круглосуточном режиме обеспечивают пожарную безопасность в ТЛЦ. Об этом журналистам сообщил представитель Гродненского областного управления МЧС Игорь Талай, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня идет 26-й день беженцев на границе. Находятся они в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре неподалеку от пункта пропуска "Брузги".

"Сотрудники МЧС на системной основе продолжают выполнять обязанности по обеспечению пожарной безопасности в местах размещения иностранных граждан. Работа эта ведется круглосуточно", - отметил Игорь Талай. Нештатных ситуаций, связанных с пожарной безопасностью, не зафиксировано. Внутри ТЛЦ беженцы не курят, не используют открытый огонь.

Мониторят ситуацию камеры видеонаблюдения и пожарный дозор. "В местах эвакуации находятся сотрудники МЧС, готовые обеспечить беспрепятственную эвакуацию, а также включиться в боевую работу по спасению людей в случае ЧС", - сказал представитель МЧС. -0-