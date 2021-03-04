Сотрудники милиции с честью выполняют свои служебные обязанности - Кубраков

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники милиции с честью выполняют свои служебные обязанности, заявил журналистам министр внутренних дел Иван Кубраков. Сегодня он принял участие в возложении венков к памятнику сотрудникам ОВД и военнослужащим внутренних войск, погибшим при исполнении служебного и воинского долга, передает корреспондент БЕЛТА.

"Традиционно ежегодно мы начинаем все праздничные мероприятия, посвященные Дню белорусской милиции, именно со встречи с семьями погибших сотрудников органов внутренних дел. Вчера мы такую встречу проводили в храме-памятнике в честь Всех Святых. Сегодня возложили цветы к памятнику погибшим сотрудникам органов внутренних дел. Тех героев, которые, выполняя свой служебный долг, отдали самое дорогое - свою жизнь, обеспечивая тем самым безопасность на улицах наших городов. Именно на примерах этих героев мы воспитываем молодое поколение сотрудников, которые приходят в органы внутренних дел", - сказал Иван Кубраков.

Министр отметил, что 2020 год проверил на прочность и крепость духа сотрудников милиции. "И считаю, что сотрудники милиции с честью выполнили свои служебные обязанности. Несмотря на психологическую, физическую нагрузку, они выполнили свой служебный долг. И сегодня, пользуясь случаем, хочу поздравить с профессиональным праздником всех сотрудников милиции и их семьи. Пожелать им счастья, здоровья, успехов, благополучия и самого наилучшего", - подчеркнул он.-0-