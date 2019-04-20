Сотрудники МВД на субботнике благоустроили территории ведомственных поликлиник и госпиталя

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск МВД приняли участие в республиканском субботнике, сообщили БЕЛТА в МВД.

Представители центрального аппарата министерства занимались благоустройством прилегающей территории музея, поликлиники, госпиталя и автохозяйства милицейского ведомства, а также санатория "Белая Русь".

Как отметил министр внутренних дел Игорь Шуневич, субботник - одна из лучших традиций. "Совместными усилиями приведены в порядок не только административные здания и прилегающие территории, но и многие объекты, которые находятся под патронажем органов внутренних дел", - сказал Игорь Шуневич.

Стражи правопорядка особое внимание уделили обустройству памятников и мест захоронения героев, отдавших жизни при исполнении служебного и воинского долга, а также бывших руководителей МВД. У мемориала на набережной Свислочи в Минске трудились представители профессорско-преподавательского состава Академии МВД. Сотрудники Департамента исполнения наказаний МВД провели субботник на территории подшефной Радошковичской школы-интерната имени Гастелло, в которой обучаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Офицеры оказали помощь в благоустройстве и уборке территории школы. Сотрудники Департамента охраны МВД во главе с руководителем Сергеем Хоменко занимались озеленением прилегающей к административному зданию территории: там появилась аллея молодых ив, туй и вязов.-0-