Сотрудники СК на субботнике высаживали деревья и помогали в благоустройстве памятных мест

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Следственного комитета Беларуси в республиканский субботник наводили порядок на рабочих местах, обустраивали внутреннюю территорию и высаживали деревья в рамках Недели леса, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

В центральном аппарате ведомства начальники самостоятельных подразделений под руководством первого заместителя председателя Следственного комитета Алексея Волкова высаживали аллею из деревьев и кустов во дворе здания центрального аппарата в Минске.

Заместители председателя Сергей Аземша и Андрей Смаль приняли участие в субботнике на своей малой родине. Сергей Аземша вместе с коллективом Гомельского горисполкома во главе с его председателем Петром Кириченко высаживал деревья возле памятного знака, установленного в честь образования Следственного комитета Беларуси, и вблизи парка семейных деревьев. Андрей Смаль высадил саженцы на территории гимназии №1 в Бресте, а затем отправился вместе с сотрудниками УСК по Брестской области наводить порядок на братской могиле воинам-освободителям в Брестском районе.

В управлениях Следственного комитета по областям и городу Минску помимо наведения порядка в кабинетах и озеленения территории сотрудники приняли участие в благоустройстве памятников и мемориалов. Так, следователи Жлобинского РОСК трудились у мемориала "Памятник детям-жертвам Великой отечественной войны" в деревне Красный Берег, в Калинковичском районе наводили порядок на территории мемориального комплекса "Озаричи".

Сотрудники Чаусского РОСК убирали территорию вблизи памятного знака "Прилеповский плацдарм" недалеко от районного центра.

В Гродненской области следователи и гражданский персонал управления приняли участие в благоустройстве территории вокруг расположенного в Гродненском районе ДОТа, входившего в структуру фортовой крепости, построенной перед Первой мировой войной. А следователи Дзержинского РОСК благоустроили памятник героям-войны, расположенный в деревне Ясютевичи.

В столице Беларуси следователи не только наводили порядок на рабочих местах и реконструируемых объектах, но и приняли участие в добровольной акции "Неделя леса-2019" и высадили на территории Новосельского лесничества Минского лесхоза саженцы сосны.-0-

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