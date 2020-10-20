Сотрудники "Транстехники" получили награды Минтранса в преддверии Дня автомобилиста и дорожника

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра транспорта и коммуникаций Сергей Дубина в преддверии Дня автомобилиста и дорожника вручил награды Минтранса сотрудникам БелНИИТ "Транстехника" и поздравил их с профессиональным праздником. Торжественная церемония прошла во время встречи с трудовым коллективом предприятия, сообщили БЕЛТА в министерстве.

Замминистра подчеркнул: от БелНИИТ "Транстехника", ведущего научного центра Минтранса, в том числе зависит повышение эффективности работы транспортных организаций. "Институт проводит комплексные научные исследования по всем видам транспорта, но вместе с тем сегодня важно делать акцент на расширении анализа в сфере охраны труда, экономические исследования транспортной деятельности, а также информатизацию в области логистики", - отметил Сергей Дубина.

Заместитель генерального директора Дмитрий Коваль сообщил Сергею Дубине о выполнении социально-экономических показателей, перспективах развития, а также проблемных вопросах. По словам Дмитрия Коваля, несмотря на ограничения, возникшие в связи с пандемией коронавируса, предприятию удалось сохранить устойчивое финансово-экономическое состояние.

"Несмотря на сдерживающие обстоятельства, институт выполняет все свои обязательства и работает в штатном режиме. Достичь этого удалось в первую очередь благодаря производственной деятельности, которая сохранилась на уровне прошлого года. Так, сильный импульс к развитию получила издательская и полиграфическая деятельность, объем которой увеличился на 30%. В целом по итогам работы за январь - сентябрь мы прогнозируем выполнение ключевых показателей эффективности работы и позитивно оцениваем завершение года", - подчеркнул Дмитрий Коваль.

Кроме того, на встрече обсуждались общественно-политическая обстановка в организации, налаживание эффективного взаимодействия с операторами пассажирских автомобильных перевозок в областях, поиск актуальных тем научных исследований, участие предприятия в госпрограмме развития электротранспорта, организация семинаров по разъяснению нормативных правовых актов, принимаемых Минтрансом.-0-