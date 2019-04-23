Социсследование: молодежь Беларуси предпочитает оригинальные продукты и лекарства

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская молодежь предпочитает оригинальные товары контрафакту, особенно это касается продовольственной продукции и лекарств, а также гаджетов. Такие результаты социологического исследования представила сегодня заместитель председателя ассоциации "БелБренд" Валентина Дынич на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

Отмечено, что основным группам товаров участники опроса предпочитают оригинал контрафакту. Наиболее критично в отношении этого респонденты относятся к продовольственным товарам и лекарственным средствам. То есть там, где возможны серьезные последствия для здоровья потребителя из-за некачественного товара. Практически все респонденты выбрали в данных категориях оригиналы. Также они чаще предпочитают оригинальные гаджеты подделкам.

Наиболее лояльное отношение к контрафакту респонденты выразили в 101 категории "одежда" и "обувь". И примерно посередине расположилась косметика и парфюмерия. "Мы хотели подчеркнуть осознанность выбора молодежи: они понимают разницу, но порой покупают контрафакт, - сказала Валентина Дынич. - Там, где может быть потенциальная угроза здоровью, молодежь выбирает правильно. Там, где с точки зрения молодежи, риск меньше, можно "сэкономить". Но есть и такая особенность: каждый третий выбирает контрафактные автозапчасти, хотя это небезопасно". Главная же проблема в том, что покупатели не видят социально-экономических последствий такого выбора, добавила спикер.

Социсследование "Молодежный бренд" ежегодно проводится Ассоциацией защиты интеллектуальной собственности "БелБренд" и Молодежной лабораторией социологических исследований ЦК ОО "БРСМ" с целью изучения популярности белорусских и зарубежных брендов и производителей в молодежной среде. Отдельный блок вопросов был направлен на изучение отношения молодежи к контрафактной продукции, пиратству и подделкам. Поводом для этого послужило в том числе то, что 26 апреля - Международный день защиты интеллектуальной собственности. В 2018 году в процессе исследования было опрошено более 1,2 тыс. белорусов от 18 до 32 лет, представляющих основные территориально-экономические зоны Беларуси. Причем, эта выборка перепроверяется экспертами, что обеспечивает большее доверие результатам опроса.

Заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Игорь Комаровский отметил важность данного исследования: это, с одной стороны, маркетинговое исследование, с другой, - изучение в целом молодежной потребительской среды, ее распределения по уровню материальной обеспеченности и предпочтениям, по отношению к контрафакту и нелегальной торговле. А также информационная основа, чтобы выработать комплекс мер по повышению конкурентоспособности отечественных товаров и противодействовать контрафакту. "Альтернативных исследований такого масштаба больше нет. А они важны и для реального сектора экономики, для правительства. Особенно в части предпочтений по продукции нашего Легпрома и его брендирования", - заключил Игорь Комаровский.-0-

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Популярные среди молодежи Беларуси бренды отметят на "Славянском базаре" "Награждение предприятий, которые выделила молодежь, пройдет 12 июля на фестивале "Славянский базар в Витебске". На главной площади города в 18.00 состоится День молодежного бренда", - сказала заместитель председателя ассоциации "БелБренд" Валентина Дынич.