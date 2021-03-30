Совершенствование лекарственного обеспечения можно обсудить до 9 апреля

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагают усовершенствовать лекарственное обеспечение и деятельность по осуществлению государственного фармацевтического надзора. Это предусмотрено вынесенным на общественное обсуждение проектом указа, который вносит изменения в указ №499 от 31 декабря 2019 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национального правового интернет-портала.

Предлагается наделить Госфармнадзор некоторыми полномочиями. Предполагается, что при выявлении нарушений законодательства, создающих угрозу национальной безопасности, причинения вреда жизни и здоровью населения, окружающей среде это госучреждение сможет выносить предложения о приостановлении деятельности, а также требования (предписания) о приостановлении (запрете) производства и (или) реализации товаров (работ, услуг) до устранения нарушений, послуживших основанием для этого.

Также предлагается расширить возможности применения процедуры госрегистрации лекарств в упрощенном порядке. Предполагается, что госрегистрацию в упрощенном порядке смогут пройти лекарства, зарегистрированные уполномоченными органами стран - членов ЕС. В частности, в список включены Бельгия, Болгария, Венгрия, Греция, Италия, Ирландия, Кипр, Люксембург, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Румыния, Словения, Словакия, Франция, Финляндия, Хорватия, Эстония.

В Минздраве пояснили, что расширение перечня стран обусловлено тем, что лекарственные препараты, зарегистрированные уполномоченными национальными органами стран ЕС или Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА), проходят достаточный контроль для упрощенной регистрации в Беларуси.

Также сообщается, что эта мера позволит обеспечить доступность для населения страны лекарств высокого качества, что особенно актуально в условиях пандемии и невозможности выехать за пределы страны большинству граждан.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси по 9 апреля 2021 года.-0-