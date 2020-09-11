Совет ЕЭК по инициативе Беларуси продлил из-за пандемии сроки временного ввоза автомобилей

11 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня продлил для физических лиц сроки временного нахождения автомобилей и других транспортных средств на таможенной территории Евразийского экономического союза в связи с сохраняющейся пандемией COVID-19 и возможностью возникновения второй волны распространения коронавирусной инфекции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Страны Евразийского экономического союза поддержали инициативу Беларуси о продлении до 31 марта 2021 года действия соответствующего решения Совета ЕЭК №47 от 29 апреля 2020 года. Таким образом, граждане, которые временно ввезли автомобили и другую технику, до 31 марта 2021 года освобождены от обязанности их обратного вывоза из ЕАЭС и, соответственно, не попадут под административные меры и уплату таможенных платежей", - отметили в ЕЭК.

Данное решение также касается граждан, которые приехали из Калининградской области на своих автомобилях, растаможенных в льготном порядке, и не могут вернуться домой.

"Также Совет ЕЭК приостановил до 31 марта 2021 года течение 18-месячного срока, когда возможен льготный беспошлинный ввоз на таможенную территорию ЕАЭС личного имущества иностранными гражданами, получившими статус лица, переселившегося на постоянное место жительства в ЕАЭС, беженца, вынужденного переселенца", - проинформировали в пресс-службе.

Решение распространяется на случаи, которые возникли или возникнут с 1 марта текущего года по 31 марта 2021 года. "Принятие этого решения обусловлено невозможностью граждан реализовать свои права и исполнить свои обязанности в связи с принятыми в ЕАЭС мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией", - добавили в ЕЭК.-0-