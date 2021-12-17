Совет Республики дал согласие на назначение Игоря Карпенко председателем ЦИК

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенаторы на заседании шестой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва дали согласие на назначение Игоря Карпенко председателем Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент Беларуси 13 декабря назначил Игоря Карпенко председателем ЦИК. На этот пост его рекомендовали председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко и заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

"Игорь Карпенко - известный в нашей стране человек, сильный, подготовленный руководитель, прошедший хорошую управленческую школу. Он проявил свои лидерские и организаторские способности во время работы на руководящих должностях в системе высшего образования. Затем успешно трудился в органах законодательной и исполнительной власти, возглавлял Постоянную комиссию Палаты представителей по международным делам и связям с СНГ, был заместителем председателя Мингорисполкома, министром образования", - сказал заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий.

По его словам, за время работы Игорь Карпенко продемонстрировал высокий профессионализм, умение находить наиболее эффективные пути решения поставленных задач. "Он искренне переживает за судьбу страны. За достигнутые результаты в труде награжден орденом Почета и медалью "За трудовые заслуги". Игорь Васильевич также известен своей активной общественной позицией. Неоднократно принимал участие в организации и проведении избирательных кампаний. В 2006-м и 2010 годах руководил Минской городской избирательной комиссией по выборам Президента Республики Беларусь. Тесно взаимодействовал с Центризбиркомом в период работы в Мингорисполкоме. На практике применял национальное избирательное законодательство", - отметил замглавы Администрации Президента.

Игорь Луцкий подчеркнул, что специфика деятельности Центральной избирательной комиссии Игорю Карпенко известна, поэтому он может сразу войти в рабочий избирательный процесс. "Отмечу, что Игорь Карпенко возглавит Центризбирком в очень непростой и ответственный период, ведь в ближайшее время предстоит организовать республиканский референдум по изменению Конституции Республики Беларусь. Полагаю, что с этой и другими важными задачами весь обновленный состав ЦИК под руководством Игоря Васильевича успешно справится", - констатировал он.

Игорь Карпенко добавил, что признателен главе государства за доверие. "Я понимаю всю ответственность, которую несет председатель ЦИК по проведению республиканского референдума. С принятием возможных поправок в Конституцию нам придется серьезно работать в законодательной области избирательного права. Здесь я надеюсь на поддержку депутатского корпуса, членов Совета Республики и всех, кто принимает участие в избирательном процессе", - отметил он.

Председатель ЦИК подчеркнул: необходимо проанализировать опыт нашей страны и зарубежный, для того чтобы выстроить национальную избирательную систему в интересах общества и суверенного государства.

"Я не понаслышке знаю эту работу, потому что работал в комитетах городской комиссии, долгое время участвовал в работе участковых комиссий в качестве депутата Палаты представителей. На этот пост я избирался дважды, поэтому всю сторону избирательного процесса я видел и с другой стороны. И понимаю весь этот процесс, как он работает изнутри. Поэтому с опорой на новую команду, на членов комиссии, на аппарат все заинтересованные стороны избирательного процесса будут выполнять свою работу честно, добросовестно, в соответствии с нашей Конституцией и законодательством", - дополнил Игорь Карпенко.

Также сегодня состоялись выборы новых членов ЦИК. Тайным голосованием единогласно избраны Андрей Гуржий, Ольга Дорошенко, Елена Кунцевич, Александр Лосякин, Александр Ткачев, Екатерина Федосенко.-0-