Совет Республики одобрил изменения в кодексы по вопросам уголовной ответственности

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенаторы на заседании пятой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва одобрили законопроект "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", передает корреспондент БЕЛТА.

"Законопроект направлен на комплексное совершенствование уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства. Выработанные в рамках законопроекта предложения по совершенствованию Уголовного кодекса базируются на изменившихся подходах правоприменительной практики, целесообразности корректировки отдельных институтов уголовного законодательства, а также учитывают складывающуюся общественно-политическую ситуацию", - сказал министр юстиции Олег Слижевский, представляя законопроект.

По его словам, проект закона, корректирующий кодексы об уголовной ответственности, разрабатывался межведомственной рабочей группой, в которую вошли представители всех правоохранительных и правоприменительных органов, ученые.

"Были рассмотрены все предложения, которые поступали в результате общественного обсуждения. В итоге Уголовный кодекс претерпел ряд изменений. В частности, исключено 10 статей, порядка 24 составов преступлений, около 70 составов претерпели изменения, - отметил министр. - Надо сказать, что кодекс получился достаточно сбалансированным. С одной стороны, идет либерализация уголовной ответственности, если это касается несовершеннолетних. С другой - усиливается ответственность за те деяния, которые влекут общественную опасность, связанную с нарушениями персональных данных, с нарушением законодательства о массовых мероприятиях, с покушением на жизнь сотрудников органов внутренних дел и иных лиц, выполняющих общественные и должностные обязанности".

Ряд нововведений водится в сфере кибербезопасности. "Кроме того, усиливается ответственность по отдельным составам экономических преступлений. Надо сказать, что в Уголовно-процессуальном кодексе вводится институт медиации в уголовном процессе, который предполагает возможность примирения преступника и потерпевшего", - добавил Олег Слижевский.-0-

Фото Андрея Покумейко