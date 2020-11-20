Совет Республики одобрил поправки в пенсионные законы

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенаторы на заседании четвертой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва одобрили законопроект "Об изменении законов по вопросам пенсионного обеспечения и государственного социального страхования", передает корреспондент БЕЛТА.

Нормы законов приводятся в соответствие с положениями указов, принятых в этом году. Кроме того, в проекте содержатся предложения по корректировке закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного социального страхования". Подготовка изменений в этот закон предусмотрена планом подготовки законопроектов на текущий год.

В частности, в законопроекте нашли отражение положения указа №171. Он предоставил дополнительные пенсионные гарантии социально уязвимым категориям: матерям с четырьмя детьми, инвалидам, родителям детей-инвалидов. Так, по словам министра труда и социальной защиты Ирины Костевич, предусмотрено увеличение периода, который может включаться в общий стаж в связи с уходом за детьми в возрасте до трех лет. Это норма затрагивает около 70 тыс. женщин.

Во время работы сессии

"В настоящее время максимальный период составляет девять лет. С 1 января 2021 года женщинам, имеющим четверых и более детей, в общий стаж может быть учтено дополнительно еще три года, когда они не работали и ухаживали за малолетними детьми. То есть всего 12 лет. Эта норма будет распространяться не только на тех женщин, которые впервые обращаются за назначением пенсий, но и тех, которым пенсия уже назначена. Кроме того, для матерей с четырьмя детьми страховой стаж для назначения пенсии по возрасту снижается до 10 лет. Требования к общему стажу остаются прежними - 20 лет", - отметила министр.

Ряд норм направлен на облегчение инвалидам доступа к трудовой пенсии по возрасту. "Имея долговременные проблемы со здоровьем, отработать 18-20 лет не всегда возможно. Поэтому лицам, которые находились на инвалидности первой или второй группы не менее 10 лет, требуемый страховой стаж снижается на шесть месяцев за каждый полный год нахождения на инвалидности. Если нахождение на инвалидности составляет 21 год и более, для трудовой пенсии по возрасту будет достаточно иметь пять лет страхового стажа", - подчеркнула Ирина Костевич. Изменения также затрагивают и пенсии родителей детей-инвалидов.-0-

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