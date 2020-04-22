Совет Республики одобрил поправки в закон о лекарствах

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Республики одобрил сегодня поправки в закон о лекарствах. Проект направлен на совершенствование лекарственного обеспечения белорусов, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, представляя законопроект сенаторам, передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект вводит возможность условной государственной регистрации оригинальных лекарств для лечения, профилактики и диагностики жизнеугрожающих, тяжелых, инвалидизирующих заболеваний, а также редких орфанных болезней. Поправками предусмотрена также возможность применения в таких случаях оригинальных лекарств, находящихся в стадии клинических испытаний.

"Это будет способствовать повышению уровня оказания медицинской помощи отдельным категориям пациентов. Они получат ранний доступ к новым методам лечения с применением новых, впервые разработанных препаратов. Такой подход соответствует практике ЕС и США", - отметил министр.

Кроме того, законопроект предоставляет фельдшерам сельских ФАП, выездным медицинским бригадам право не только консультировать, но и выписывать рецепты, продавать лекарства.

Законопроект разработан с учетом практики применения, а также в целях согласования его норм с актами ЕАЭС.

Проект предусматривает комплексное регулирование общественных отношений в области обращения лекарств. Поправками регламентированы вопросы государственной регистрации, контроля качества, разработки, доклинических и клинических исследований, медицинского применения лекарств. Законопроектом устанавливается порядок промышленного производства и аптечного изготовления лекарственных средств, оптовой и розничной реализации, хранения, транспортировки, уничтожения, ввоза и вывоза лекарственных средств. Вводится ответственность держателя регистрационного удостоверения за безопасность, эффективность и качество препарата, а заявителя - за достоверность информации, содержащейся в представленных ими документах и данных регистрационного досье.-0-