Совет Республики одобрил ратификацию соглашения о реадмиссии с Украиной

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Республики на заседании 31 мая одобрил проект закона о ратификации соглашения между Беларусью и Украиной о реадмиссии, передает корреспондент БЕЛТА.

Заместитель министра внутренних дел Беларуси Николай Мельченко, представляя законопроект сенаторам, отметил, что соглашение о реадмиссии служит эффективным средством противодействия незаконной миграции. По словам замминистра, между Беларусью и Украиной наблюдается рост миграционного обмена. "Ежегодно Беларусь с различными целями посещают более 1,5 млн граждан Украины. На 1 января этого года в стране проживают более 40 тыс. украинцев", - проинформировал он.

Николай Мельченко сказал, что соглашение было разработано МВД Беларуси совместно с Государственной миграционной службой Украины для введения в действие согласованных принципов и норм, определяющих порядок передачи, принятия и возврата лиц, находящихся на территории государств в нарушение порядка въезда, выезда, пребывания и проживания. Оно было подписано в октябре 2018 года во время официального визита в Беларусь президента Украины.

Беларусь реализует соглашения о реадмиссии с рядом стран, в том числе с Россией, Турцией, Казахстаном и Грузией.-0-