Совет Республики одобрил законопроект о недопущении реабилитации нацизма

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенаторы на заседании пятой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва одобрили законопроект о недопущении реабилитации нацизма, передает корреспондент БЕЛТА.

"Данный законопроект - составной элемент комплекса мер, направленных на то, чтобы коренным образом пресечь эти проявления. Надо понимать, что в сложившейся конкретной обстановке проявление нацизма - это элемент той войны, которая ведется с Республикой Беларусь. Ее называют гибридная, информационная, но основная цель - это захват власти, уничтожение независимой Беларуси", - сказал генеральный прокурор Андрей Швед.

По его словам, неонацистские организации - один из элементов радикализации тех проявлений, которые мы наблюдаем, начиная с августа прошлого года. "И наша с вами святая обязанность, связанная с обеспечением общественной безопасности и стабильности в нашем обществе, - это на корню пресечь любые попытки проявления нацизма и тем более реабилитации нацистских преступников", - отметил генпрокурор.-0-