Совет Республики одобрил законопроект о защите персональных данных

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенаторы на заседании пятой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва одобрили законопроект о защите персональных данных, передает корреспондент БЕЛТА.

"До сегодняшнего времени у нас не было такого комплексного закона, - рассказал директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов. - Сейчас такой системный, комплексный акт у нас в стране появится и расставит все точки над і в вопросах регулирования сферы персональных данных".

По его словам, подобные законы уже есть во многих странах. "Сейчас мы подошли к этому вопросу, и правое поле будет понятно. Причем это правовое поле создается с учетом международных актов", - отметил директор центра.

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