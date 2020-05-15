Совет Республики передал средства индивидуальной защиты РНПЦ детской онкологии

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович передал поступившие в Совет Республики от посольства Беларуси в Китае средства индивидуальной защиты Республиканскому научно-практическому центру детской онкологии, гематологии и иммунологии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Помощь оказана центру по инициативе председателя Совета Республики Натальи Кочановой. "Мы привезли медицинские маски для детей, которые приобретены сотрудниками белорусского посольства в Китае, - рассказал Виктор Лискович. - По поручению председателя Совета Республики Натальи Кочановой сенаторы курируют это медицинское учреждение. Мы проводим различные акции, помогаем центру различными способами, чтобы комфорт, уют и профессиональное лечение помогали маленьким пациентам".

Виктор Лискович

Председатель Постоянной комиссии добавил, что в целом медики системно подходят к оказанию помощи в борьбе с инфекционными заболеваниями, в том числе с коронавирусной инфекцией. "На всех этапах идет последовательная работа. Медики в достаточном количестве имеют средства индивидуальной защиты, медикаменты для лечения вирусных заболеваний, выработана этапность оказания медицинской помощи данной категории больных. Кто-то лечится амбулаторно с легкими формами, кто-то в стационаре, а кому-то необходимо только долечивание в санаториях и профилакториях", - уточнил он.

Начальник управления по обеспечению деятельности Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Сергей Бервин и директор РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммуногологии Наталья Конопля

По словам Виктора Лисковича, наметилась четкая тенденция увеличения количества выздоровевших людей. "Призываю жителей нашей страны быть дисциплинированными, ответственными и соблюдать все правила, которые предписывает Министерство здравоохранения. Тогда мы будем здоровы", - уверен сенатор.

РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммуногологии

В свою очередь директор центра Наталья Конопля выразила слова благодарности Совету Республики. "Это уже третье посещение Советом Республики нашего учреждения. Мы очень рады сотрудничеству, которое становится хорошей традицией", - отметила она.-0-

Фото Рамиля Насибулина