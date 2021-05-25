Совет Республики принял заявление в связи с инцидентом с госфлагом Беларуси в Латвии

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенаторы на заседании пятой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли заявление в связи с инцидентом с госфлагом Беларуси в Латвии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь с возмущением восприняли информацию о действиях в отношении Государственного флага Республики Беларусь в Риге. Данная акция является продолжением недружественной политики Латвии по отношению к Беларуси. Национальное собрание Беларуси расценивает это как нарушение норм международного права", - говорится в заявлении.

"Провокационные действия латвийских чиновников разрушают остатки доверия между нашими государствами, создавая напряжение и отдаляя на неопределенный срок нормализацию отношений, - подчеркивается в заявлении. - Отмечаем, что неприемлемые действия Латвии не вызвали осуждения других европейских стран. А ведь именно такое молчаливое согласие размывает общепринятые основы межгосударственных отношений. Национальное собрание Республики Беларусь требует от политического руководства Латвии безотлагательного принятия мер по недопущению поддержки любых действий, направленных на дестабилизацию обстановки в сфере международных отношений".

"Мы не должны оставить без должной реакции данный недружественный шаг Латвии в отношении Республики Беларусь", - сказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.

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