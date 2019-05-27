Совет Республики проанализирует лесное законодательство

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во исполнение поручений главы государства по повышению эффективности работы лесопромышленного комплекса в Совете Республики проанализируют законодательство, регулирующее деятельность в сфере лесного хозяйства. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Как проинформировали в пресс-службе, "будет проведен системный анализ правового регулирования в области использования, охраны и воспроизводства лесов". Особое внимание в Совете Республики уделят вопросам рационального использования лесного фонда, лесных ресурсов и лесной продукции, оптимизации деятельности лесопользователей и юридических лиц, ведущих лесное хозяйство.

"Кроме того, будет проанализировано взаимодействие и разделение полномочий между органами госуправления в области лесного хозяйства", - отметили в пресс-службе.

Анализ лесного законодательства в Совете Республики проведут с участием ученых, экспертов, специалистов заинтересованных ведомств. Работа будет нацелена на выявление проблемных вопросов и путей их решения, в том числе в части выработки предложений по совершенствованию законодательства в этой сфере и повышению эффективности работы лесной отрасли.-0-