Советы по опеке над недееспособными предлагается создавать на районном уровне

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси усовершенствуют систему опеки и попечительства над взрослыми, признанными недееспособными или ограниченно дееспособными. В частности, планируется создать на районном уровне координационные советы по опеке над недееспособными. Это предусмотрено проектом закона об изменении Кодекса о браке и семье, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Олег Левшунов.

Изменения предлагается внести в ст. 143 кодекса. Сейчас по законодательству функции опеки и попечительства возлагаются на управления здравоохранения облисполкомов, комитета по здравоохранению Мингорисполкома. Созданные на уровне областей и в столице координационные советы занимаются проблемными вопросами. Однако практика показывает - намного оперативнее они снимаются на уровне административно-территориальных единиц по месту проживания подопечных, отметил Олег Левшунов. "Поэтому в законопроекте предлагается возложить функции опеки и попечительства на структурные подразделения областных, городских, районных исполкомов, местных администраций районов в городах. Учитывая положительную практику отдельных регионов, координационные советы планируется создавать на районном уровне", - рассказал депутат.

В состав советов войдут представители подразделений по труду, занятости и социальной защите, ЖКХ, территориальных центров социального обслуживания. В частности, планируется, что отделы жилищно-коммунального хозяйства будут устанавливать, есть ли у людей, признанных по суду недееспособными, недвижимое имущество, заниматься его описью.

Конкретные функции заинтересованных органов и организаций будут закреплены постановлением Совета Министров. Если поправки в Кодекс о браке и семье будут приняты, то правительство скорректирует положение об органах опеки и попечительства.

Поправки поступили в Палату представителей в начале ноября, депутаты готовят их к первому чтению. Как сообщалось, проектом закона предлагается привязывать задолженность по алиментам безработных родителей к бюджету прожиточного минимума. Кроме того, Кодекс о браке и семье дополняется статьей, касающейся соглашения о детях. Разработчики документа уточнили порядок заключения брачного договора, определения долей в общей совместной собственности супругов при разделе имущества и заключения необходимого соглашения.-0-