Совместная штабная тренировка проходит в ВС Беларуси

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Беларуси в 2020/2021 учебном году с 21 по 22 апреля под руководством начальника связи Вооруженных Сил - начальника управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил Олега Мищенко проводится совместная штабная тренировка с управлением связи Генерального штаба Вооруженных Сил. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Данная тренировка является важным этапом подготовки органов управления связью к совместному стратегическому учению "Запад-2021" вооруженных сил Беларуси и России.

Главной целью тренировки определено - поддержание слаженности органов управления связью, управлений соединения и воинских частей связи непосредственного подчинения на уровне, обеспечивающего своевременное планирование связи в интересах обеспечения управления группировками войск (сил) вооруженных сил Беларуси и России в операции РГВ(С).

Тренировка позволит выработать наиболее целесообразный вариант организации связи в операции РГВ(С).-0-