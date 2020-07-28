Совмин одобрил проект международной техпомощи по обучению в области радиационной защиты

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров одобрил проект международной технической помощи "Обучение на основе передового опыта стран ЕС в области радиационной защиты и культуры ядерной безопасности для белорусского академического сообщества". Это предусмотрено постановлением Совмина от 27 июля 2020 года №435, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Обеспечивать координацию проекта будет Министерство образования. Это же министерство будет контролировать реализацию проекта "Определение инструментов и целей экспертной оценки для медицинского образования (здравоохранения)".

Кроме того, одобрены проекты техпомощи "ЕС для климата" (координатор - Минприроды) и "Создание эффективной системы информирования общественности в Государственном пограничном комитете".

Проекты одобрены на основании предложений Комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совете Министров.

Постановление вступило в силу 27 июля.

Проект международной техпомощи - документ, предусматривающий комплекс согласованных организационно-технических мероприятий, объединенных общей целью и обеспеченных частично или полностью за счет предоставления донорами денежных средств.-0-