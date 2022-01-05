Совмин одобрил проект по укреплению систем профилактики и лечения ВИЧ и туберкулеза

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство одобрило проект международной технической помощи "Укрепление национальных систем профилактики, лечения, ухода и поддержки в связи с ВИЧ и туберкулезом в Республике Беларусь". Это предусмотрено постановлением Совета Министров №4 от 3 января 2022 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Проект одобрен на основании предложений Комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совете Министров. Координацию и эффективный контроль за реализацией проекта обеспечивает Министерство здравоохранения.

Постановление вступило в силу со дня его принятия.-0-