Совмин определил меры по реализации госпрограммы инновационного развития до 2025 года

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство определило меры по реализации Государственной программы инновационного развития Беларуси на 2021-2025 годы. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 12 ноября 2021 года №642, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Правовым актом определены перечень проектов по созданию новых производств, имеющих определяющее значение для инновационного развития страны, план-график их реализации, перечень мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры Беларуси, объемы финансирования этих проектов и мероприятий, целевые показатели для республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных правительству, а также для Национальной академии наук Беларуси, облисполкомов и Минского горисполкома.

В перечень проектов по созданию новых производств, имеющих определяющее значение для инновационного развития Беларуси, включено 63 наименования. В их числе - строительство экспериментального объекта "Ресурсонезависимый квартал "Дом Парк", организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016-2032 годы, организация производства инновационного оборудования и комплектующих изделий к нему для нефтегазовой промышленности. Также в перечне создание современных производств по выпуску средств зарядной инфраструктуры для электромобилей, а также производств автоматизированных складов вертикального хранения лифтового типа на 2017–2021 годы. Кроме того, в список включено строительство диагностического, палатного, операционно-реанимационного корпуса в Минске под создание в РНПЦ "Кардиология" центра гибридной кардиохирургии.

Государственному комитету по науке и технологиям поручено координировать деятельность по реализации постановления в пределах своей компетенции.-0-