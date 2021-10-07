Совмин определил порядок согласования содержания наружной рекламы и рекламы на транспорте

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило положение о порядке согласования содержания наружной рекламы и рекламы на транспортном средстве. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 6 октября 2021 года №561, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Положением определяется порядок согласования содержания наружной рекламы, планируемой к размещению на средстве, установленном на основании разрешения Минского городского, городского (города областного подчинения) или районного исполнительного комитета. Также установлен порядок согласования рекламы на транспортном средстве, за исключением содержащей исключительно информацию о субъектах хозяйствования, которые перевозят на данном транспорте пассажиров или грузы, о владельце или о продаже данного транспортного средства, о товарных знаках или знаках обслуживания, используемых для обозначения товаров, работ и услуг указанных лиц, о номере телефона диспетчера такси.

Для согласования рекламодателю необходимо представить заявление по установленной форме, цветной макет наружной рекламы, рекламы на транспортном средстве на бумажном носителе в формате А4 в двух экземплярах либо макет указанных видов рекламы или ролик наружной мультимедийной рекламы на электронном носителе. Нужна также фотография транспортного средства с обозначением места размещения рекламы.

Для согласования документы представляются в местный исполнительный комитет по месту размещения наружной рекламы, по месту нахождения юрлица или месту жительства ИП, являющихся владельцами транспортного средства.

Соответствующее решение принимается в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления, а при необходимости запроса дополнительных документов - в течение 15 рабочих дней.

Разъяснения по вопросам применения постановления уполномочено давать Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Документ вступает в силу с 8 октября 2021 года.-0-