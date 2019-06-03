Совмин скорректировал минимальную предельную стоимость охотничьих путевок

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 1 июня 2019 года №350 принята новая редакция приложений о минимальной предельной стоимости охотничьих путевок, разрешений на добычу охотничьего животного и путевок к ним, а также о минимальной предельной стоимости продукции охоты, утвержденных постановлением от 14 июня 2018 года №454. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

В частности, для граждан Беларуси снижена минимальная предельная стоимость разрешений на добычу зубра (резервный генофонд) - сеголеток - до Br800 (ранее Br1 тыс.); молодняка от одного до двух лет - до Br2,5 тыс. (ранее Br3 тыс.).

Также установлено, что пользователи охотничьих угодий могут самостоятельно определять градацию веса рогов копытных животных определенных видов для установления размера платы за разрешения на добычу для иностранных граждан. Однако крайние минимальные значения веса в градации не могут быть установлены ниже значений, указанных в постановлении.-0-