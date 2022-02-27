Совмин утвердил нацстратегию управления водными ресурсами до 2030 года

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров утвердил национальную стратегию управления водными ресурсами в условиях изменения климата на период до 2030 года. Соответствующее постановление правительства №91 от 22 февраля 2022 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Контроль за реализацией мероприятий нацстратегии возложен на Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Водные ресурсы - национальное достояние во всех странах, обеспеченность ими - ключевой показатель устойчивого развития общества в социальных, экономических и экологических аспектах. В соответствии с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 25 сентября 2015 года №70/1 "Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года" одной из Целей устойчивого развития является обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех.

Чрезвычайную важность воды также подтвердила пандемия COVID-19, поскольку доступ к безопасной питьевой воде, надлежащая санитария и гигиена стали одними из составляющих первой линии защиты в отсутствие вакцины, особенно во многих развивающихся странах.

"В настоящее время около 2,5 млрд человек (более 30% населения Земли) живут в регионах с дефицитом воды. Только опустынивание поставит под угрозу существование около одного миллиарда человек примерно в 100 странах. Увеличение численности населения и рост спроса на продовольствие и энергию усугубят проблемы нехватки воды", - говорится в постановлении.

Изменение климата, активно проявляющееся в последние 50 лет, ведет к существенным последствиям. Ожидается, что в самое ближайшее время мировое сообщество будет испытывать негативные воздействия изменения климата в виде возросшей частоты и интенсивности наводнений и засух, усиления дефицита водных ресурсов, а также ухудшения экологического состояния водных экосистем. В наиболее уязвимом положении окажутся прежде всего экосистемы малых рек.

"Необходимость принятия мер, направленных на адаптацию водных ресурсов к изменению климата, напрямую затрагивает Беларусь, так как в южной ее части на протяжении многих лет наблюдается снижение речного стока практически во все сезоны. Под влияние этого процесса также стали попадать некоторые отрасли экономики, связанные с использованием водных ресурсов", - отмечается в документе.

Национальная стратегия направлена на повышение эффективности использования водных ресурсов для обеспечения устойчивого экономического роста страны в условиях изменяющегося климата и создание условий для сохранения водных экосистем.

Стратегия разработана в соответствии с программой социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы, утвержденной указом от 29 июля 2021 года №292. Она основывается на Конституции, законах страны, нормах международного права, Целях устойчивого развития, а также на документах долгосрочного стратегического планирования, включая нацстратегию устойчивого социально-экономического развития Беларуси на период до 2030 года, одобренную Президиумом Совмина. Также она является основным ориентиром при формировании и выполнении государственных и иных программ, региональных комплексов мероприятий в области охраны и рационального использования вод.

В документе приводится информация об оценке современного потенциала водных ресурсов страны, динамике водопользования, влиянии изменения климата на водные ресурсы и их адаптацию, а также цели, задачи и ожидаемые результаты реализации Национальной стратегии, механизмы ее реализации и т.д.-0-