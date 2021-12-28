Совмин утвердил план национальных выставок Беларуси за рубежом на 2022 год

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. План национальных выставок Беларуси в иностранных государствах на 2022 год утвержден постановлением Совета Министров от 24 декабря 2021 года №753, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, национальные экспозиции будут продемонстрированы на международной выставке-ярмарке Agrishow в Рибейран-Прету (Бразилия), на международных выставках Vietnam Expo в Ханое (Вьетнам), Kenya International Trade Exhibition в Найроби (Кения), Zimbabwe International Trade Fair в Булавайо (Зимбабве), Import Goods Fair в Сеуле (Республика Корея), Ulaanbaatar Partnership в Улан-Баторе (Монголия).

Кроме того, в следующем году белорусские экспозиции будут презентованы на международной выставке инноваций HI-TECH в Санкт-Петербурге, на международной выставке сельского хозяйства и пищевой промышленности Iran agrofood в Тегеране (Иран), на международной многоотраслевой выставке MUSIAD EXPO в Стамбуле (Турция), на пятой Китайской международной выставке импорта в Шанхае.

Беларусь в 2022 году будет представлена и на таких форумах, как международная выставка индустрии гостеприимства Hospitality Qatar в Дохе (Катар), международная торговая выставка India International Trade Fair в Нью-Дели (Индия), а также Всемирная выставка "ЭКСПО-2020" в Дубае (ОАЭ).-0-