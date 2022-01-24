Совмин утвердил план подготовки проектов постановлений правительства на 2022 год

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утвержден план подготовки проектов постановлений Совета Министров на 2022 год. Это решение закреплено распоряжением премьер-министра от 21 января 2022 года №15р, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

В частности, в план вошли проекты постановлений о заключении договоров добровольного страхования экспортных рисков, о размере ежегодной материальной помощи отдельным категориям граждан ко Дню Победы и периоде ее выплаты, об утверждении положения о порядке установления охранных зон электрических сетей, размеров и режимов их использования. Также в списке проекты постановлений об определении перечня территорий с напряженной ситуацией на рынке труда в 2023 году, о резервах материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Также планируется внести изменения в ряд постановлений правительства, касающихся правил бытового обслуживания потребителей, правил заключения и исполнения договоров строительного подряда, порядка оформления постоянного проживания граждан Беларуси за пределами страны.

Всего в перечне содержится 31 проект.

Подготовка и внесение в установленном порядке в Совет Министров указанных проектов республиканскими органами государственного управления осуществляется согласно регламенту, утвержденному постановлением правительства от 14 февраля 2009 года №193. Подготовка иных проектов, не включенных в настоящий план, как правило, проводится в рамках реализации законодательных актов, а также на основании поручений главы государства и правительства.-0-