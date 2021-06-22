Совмин утвердил стратегию развития государственной молодежной политики Беларуси до 2030 года

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило стратегию развития государственной молодежной политики Беларуси до 2030 года. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 19 июня 2021 года №349, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Стратегия - комплексный документ, которым закреплена система официальных взглядов и подходов к совершенствованию условий для эффективного участия молодежи в политическом, социальном, экономическом и культурном развитии Беларуси до 2030 года. Она представляет собой руководство для деятельности субъектов молодежной политики на республиканском и местном уровнях, носит межсекторальный характер и предполагает тесное межведомственное взаимодействие в реализации совместных программ, проектов и мероприятий, которые ориентированы на молодых граждан.

Кроме того, стратегией предусмотрены меры по обеспечению обратной связи между госорганами, госорганизациями, реализующими молодежную политику, и самой молодежью.

Ее целями являются создание условий для востребованности молодежи в стране, усиление вовлеченности молодых граждан в реализацию государственных задач по общественно-политическому и социально-экономическому развитию Беларуси. Среди принципов ее реализации - привлечение молодых граждан к непосредственному участию в развитии страны, формировании и реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики, программ, касающихся молодежи и общества в целом.

К основным приоритетам стратегии отнесены, в частности, повышение качества национальной системы образования и подготовка квалифицированных кадров, гражданское и патриотическое воспитание, занятость и здоровье молодежи, сохранение семейных ценностей и поддержка молодой семьи, молодежь в общественно-политической жизни страны, молодежные общественные объединения, правовое воспитание молодежи.

"Главным результатом реализации стратегии станет увеличение доли молодежи, занятой в различных формах общественно-политической, экономической, социальной и культурной жизни (до 90% к 2030 году), обладающей творческим и проектным мышлением, коммуникативными навыками, предпринимательскими умениями, имеющей сформированное целостное мировоззрение с устойчивыми ценностными ориентирами", - говорится в документе.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-