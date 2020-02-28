Создание фонда для выплаты зарплаты на предприятиях-банкротах надежно защитит работников - специалист

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создание специального фонда для выплаты зарплаты на предприятиях-банкротах позволит надежно защитить работников. Такое мнение высказала антикризисный управляющий ОАО "Облторгсоюз" Виктория Чекан на съезде Федерации профсоюзов Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

В условиях рыночной экономики даже самое успешное предприятие не застраховано от кризисных ситуаций. "Но важно понимать, что процедура банкротства - не приговор. И самое главное - экономические проблемы предприятия не должны ложиться грузом на плечи работников", - подчеркнула она.

Специалист поддержала предложение ФПБ о создании специального фонда для выплаты зарплаты работникам предприятий-банкротов. "Подобная система лишь незначительно увеличит финансовую нагрузку на нанимателей. Однако при банкротстве она гарантирует работнику получение его законной зарплаты за определенный период и обеспечит своевременное перечисление страховых взносов, что является гарантией пенсионного обеспечения. Такая надежная защита работников должна быть. Она необходима - это мы видим на практике", - сказала Виктория Чекан.

"При таком стремительном развитии технологий мы не можем позволить себе стоять на месте, - продолжила она. - Мы развиваемся, меняем подходы, выстраиваем и оптимизируем свою работу так, как того требует время! Но вместе с тем, я убеждена, что в этих сложных процессах нельзя допустить, чтобы простой человек, работник, остался за бортом. Этого можно достичь только при слаженной совместной работе профсоюза, нанимателей и государственных органов.-0-