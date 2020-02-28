Создание профсоюзных ячеек в частном секторе важно для защиты прав работников - участница съезда

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создание профсоюзных ячеек в частном секторе важно для защиты прав работников, это дорогого стоит. Такое мнение высказала сегодня журналистам председатель Советского районного (Минска) объединения организаций профсоюзов, участница VIII съезда ФПБ Галина Зверко, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время съезда Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал частный сектор активнее создавать профсоюзные ячейки. "Это дорогого стоит", - подчеркнула Галина Зверко. Если призыв главы государства будет услышан, это станет большим подспорьем для защиты прав работающих на частника людей. Многие из них обращаются по поводу того, чтобы вступить в профсоюз, поделилась наблюдениями председатель районного объединения.

Профсоюзы держат на контроле ситуацию с зарплатами, проводят мониторинг цен на социально значимые товары. "Эту работу делали и будем ее продолжать. Для нас она была и остается первоочередной", - сказала Галина Зверко.

Тема создания профсоюзных ячеек в частном секторе не оставила равнодушным и заместителя председателя Минского областного объединения профсоюзов Дмитрия Бочкова. "Важно, чтобы человек, независимо от того, на каком предприятии он работает, государственном или частном, знал, что его права защищены, что он может рассчитывать на поддержку", - убежден он. Собеседник обратил внимание также на такой важный вопрос, как переформатирование нынешней пенсионной системы, уход от уравниловки. "Кто больше работает, тот большего и заслуживает", - сказал Дмитрий Бочков и выразил надежду, что к решению этой задачи в Беларуси приступят уже в этом году.-0-