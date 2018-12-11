Создавать условия развития энергоэффективного жилья нужно для устойчивой экономии ресурсов - эксперт

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создавать благоприятные условия для развития энергоэффективности в жилом секторе необходимо, чтобы получать устойчивую экономию ресурсов. Такое мнение высказал сегодня координатор проектов ПРООН в Беларуси Игорь Чульба в пресс-центре БЕЛТА.

"В Беларуси уже есть серьезный опыт строительства энергоэффективных жилых зданий, таких домов около 90. Но не все так гладко, как хотелось бы. Существует перекрестное субсидирование, которое снижает тарифы для населения на тепловую энергию. Отчасти это влияет на поведение потребителей, становясь сдерживающим фактором экономии и продвижения энергоэффективных технологий в жилом секторе. У жильцов нет экономических стимулов, чтобы вкладывать больше в энергоэффективные квартиры и получать экономию потом, - сказал Игорь Чульба. - Необходимо через изменение законодательной, нормативной базы создавать благоприятные условия для развития энергоэффективности в жилом секторе".

Игорь Чульба добавил, что такой подход касается не только тепла, но и воды: перспектива будущей экономии пока не слишком вдохновляет собственников жилья на то, чтобы первоначально переплатить за умные технологии.

С другой стороны, более широкое внедрение энергоэффективных технологий может происходить и благодаря опыту проектов международной технической помощи. Так, по проекту ПРООН "Беларусь: Поддержка зеленого градостроительства в малых и средних городах Беларуси" (финансируется Глобальным экологическим фондом и реализуется в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды) в 2019 году в трех пилотных городах Новогрудке, Полоцке и Новополоцке будут разработаны схемы энергоэффективной трансформации кварталов. То есть происходит переход от уровня одного дома до целой жилой застройки.

Подобный опыт, возможно, даже раньше будет реализован в Бресте. Как рассказал главный архитектор города Николай Власюк, энергоэффективность жилого сектора - один из важных компонентов концепции "СимбиоСити-Брест-2050", которую городской Совет депутатов утвердил в качестве долгосрочной стратегии устойчивого развития областного строительства. Также эксперт считает, что со временем Беларусь может прийти к определенной оценке энергоэффективности домов наподобие класса, который присваивается бытовой технике.

Начальник главного управления экологической политики, международного сотрудничества и науки Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Наталья Жаркина добавила, что любой проект международной технической помощи реализуется, чтобы государственные структуры смогли внедрить в стране передовой мировой опыт. Такие попытки на базе пилотных объектов помогают совершенствовать белорусское законодательство, вносить изменения в стандарты, подходы, градостроительные документы. Не нужно пилотные проекты переносить под копирку, их следует перерабатывать с учетом полученного эффекта и нюансов в другом регионе, уверена она. В итоге общий результат будет устойчивым.-0-

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