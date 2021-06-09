Спасатели Борисовского гарнизона отработали тушение пожара на объекте с массовым пребыванием людей

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учения по ликвидации пожара на объекте с массовым пребыванием людей прошли в Борисове. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

"Во время проведения восьмичасовых занятий подразделений МЧС спасатели Борисовского гарнизона отработали тактику тушения условного пожара на объекте с массовым пребыванием людей. "Чрезвычайная ситуация" произошла в городском дворце культуры им.М.Горького. По сообщению, произошел пожар на 1-м этаже в хореографическом зале, в помещении остался человек", - рассказали в ведомстве.

На учениях личный состав пожарных аварийно-спасательных подразделений Борисовского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям продемонстрировал готовность к выполнению задач по предназначению, на практике показал механизм взаимодействия пожарной аварийно-спасательной службы с администрацией объекта. Кроме того, продемонстрирована работа штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций по управлению силами и средствами и организации аварийно-спасательных и других неотложных работ.

По результатам учений условное возгорание ликвидировано, поставленные задачи успешно выполнены. С личным составом, принявшим участие в занятиях, заместитель начальника отдела по оперативно-тактической работе и работники штаба ликвидации по чрезвычайным ситуациям проанализировали действия руководителя тушения пожара и личного состава в ходе ликвидации чрезвычайной ситуации, а также изучили объект, возможности АЛ-32, проверили противопожарное наружное водоснабжение.-0-

Фото МЧС