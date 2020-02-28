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28 февраля 2020, 09:00

Спешите купить квартиру выгодно! До завершения акции в столичном комплексе "Минск Мир" осталось два дня!

Уникальные возможности нужно использовать сполна! Два дня осталось до завершения акции на покупку квартир в престижном столичном комплексе "Минск Мир" - она продлится до 29 февраля включительно. Тот, кто успеет заглянуть в отдел продаж, исполнит свою мечту о собственной квартире на самых выгодных условиях!

Для тех, кто слышит про грандиозную праздничную акцию впервые, напомним: в определенных домах четырех кварталов комплекса "Минск Мир" снижена стоимость от цены продажи квадратного метра в длительную рассрочку. Кроме того, во время акции снижен первый взнос – можно внести 20% и оформлять договор покупки в рассрочку. Условия самые привлекательные, но осталось только два дня!

Какие же дома участвуют в акции?

В квартале "Северная Америка" – здания "Нью-Йорк" и "Сан-Франциско".

Преимущества квартала "Северная Америка", который расположен в южной части комплекса со стороны улицы Кижеватова, очевидны. Рядом – остановки общественного транспорта и две будущие станции метро, так что добраться в любой район города жители смогут с легкостью!

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города
Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

Здесь появятся сразу две школы с бассейнами, а в соседних кварталах – детские сады.

Во дворах разместятся современные площадки для спорта, игр и отдыха в окружении зелени.

Современные площадки для спорта, игр и отдыха в окружении зелени
Современные площадки для спорта, игр и отдыха в окружении зелени

В шаговой доступности окажется новый городской парк в составе комплекса.

Инфраструктура всех кварталов связана, и буквально по соседству жители "Северной Америки" поликлиники и большой торгово-развлекательный центр с паркингом.

Квартал "Северная Америка"
Квартал "Северная Америка"

В доме "Нью-Йорк" в продаже есть квартиры свободной планировки. Дом высотой 25 этажей.

Дом "Нью-Йорк"
Дом "Нью-Йорк"

Лобби дома "Нью-Йорк"
Лобби дома "Нью-Йорк"

Здесь панорамные окна и застекленные лоджии. Остекление фасады будет иметь тонировку красивого бронзового оттенка.

В доме три скоростных бесшумных лифта OTIS, один из которых панорамный.

В доме "Сан-Франциско" тоже 25 этажей.

Дом "Сан-Франциско"
Дом "Сан-Франциско"

Лобби дома "Сан-Франциско"
Лобби дома "Сан-Франциско"

Из особенностей дома выделим:

– три скоростных бесшумных лифта ведущего мирового производителя компании OTIS;

– в квартирах – лоджии и панорамные окна, оборудованные детскими замками безопасности;

– велопарковка у подъезда дома.

В квартале "Чемпионов" предлагаются квартиры в домах "Пекин" и "Сидней Люкс".

Квартал "Чемпионов" – красивый и очень перспективный уголок комплекса "Минск Мир". Его площадь около 8,5 гектаров. Он строится рядом с почти завершенным кварталом "Эмиратс Люкс"вдоль улицы Аэродромной. В шаговой доступности - строящаяся станция новой третьей линии метро.

Квартал "Чемпионов"
Квартал "Чемпионов"

Квартал посвящен спорту, здоровому образу жизни и способностям человека превзойти самого себя ради достижения высокой цели. У каждого дома – велопарковки и спортивные площадки с тренажерами. Кроме того, здесь будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс. Это лучшие условия для тренировок! Именно поэтому здесь уже купили квартиры многие известные спортсмены, а во время II Европейских игр команда Сербии заложила в основание нового дома капсулу с посланием потомкам – пожелание жить мирно и счастливо в красивом современном городе, устремленном в будущее.

Во время II Европейских игр команда Сербии заложила в основание нового дома капсулу с посланием потомкам
Во время II Европейских игр команда Сербии заложила в основание нового дома капсулу с посланием потомкам

"Сидней Люкс" – здание из двух секций переменной этажности: 10 и 25 этажей. Слово "люкс" в названии не случайно. Жителям здесь предлагаются исключительно комфортные условия проживания.

Дом "Сидней Люкс"
Дом "Сидней Люкс"

Дизайнерское лобби – это и посыл к Сиднею с яркими красками австралийских орнаментов, и безукоризненная отделка отельного ресепшена.Входной холл – сквозной.

Лобби дома "Сидней Люкс"
Лобби дома "Сидней Люкс"

Три бесшумных скоростных лифта ведущего мирового производителя компании OTIS.

Бесшумные скоростные лифты OTIS
Бесшумные скоростные лифты OTIS

В квартирах – тонированные остекленные лоджии и панорамные окна, позволяющие максимально использовать естественное освещение.

Дом "Пекин" – угловой и пятисекционный, два крыла которого образуют уединенный двор, свободный от машин. В самой высокой точке здание будет иметь 25 этажей.

Дом "Пекин"
Дом "Пекин"

На первом этаже разместятся помещения коммерческого назначения, поэтому в шаговой доступности у жителей будут свои кафе, магазины, объекты сферы услуг – стоит только выйти из подъезда. При этом для кого-то появится и возможность открыть свой бизнес – в своем же доме!

На первом этаже разместятся помещения коммерческого назначения
На первом этаже разместятся помещения коммерческого назначения

Все квартиры с панорамными окнами и застекленными лоджиями.

В просторном дизайнерском лобби со стойкой консьержа, зоной ожидания и встречи гостей, санитарной комнатой с пеленальным столиком предусмотрены байкбоксы.

Лобби дома "Пекин"
Лобби дома "Пекин"

В квартале "Азия" акция действует в домах "Токио" и "Гонконг".

Квартал "Азия" – это юго-западная часть застройки, расположенная вдоль улицы Кижеватова. С восточной стороны квартал будет соседствовать с новым городским парком.

Квартал "Азия"
Квартал "Азия"

В квартале "Азия" предусмотрена вся необходимая "детская" инфраструктура. Здесь будет построен детский сад с бассейном, а в соседнем квартале – сразу две современные школы с отличным спортивным городком и стадионом!

Во дворах всех домов – детские площадки, а закрытая от машин внутренняя территория квартала – зона безопасности для детских игр.

Во дворах отлично оборудованные детские площадки – с горками, лесенками, специальным мягким покрытием
Во дворах отлично оборудованные детские площадки – с горками, лесенками, специальным мягким покрытием

В доме "Токио" 25 этажей. Венчать его фасад в синих тонах с белыми элементами будет цветок сакуры – символ красоты и изящества, на которых основаны эстетические принципы японской культуры.

Дом "Токио"
Дом "Токио"

Лобби дома "Токио"
Лобби дома "Токио"

На первом этаже – шесть квартир с собственным входом с улицы и террасами. На огороженных террасах – калитки для выхода, а также стеклянные козырьки от осадков.

В квартирах - остекленные лоджии с тонировкой, а начиная с пятого этажа – панорамные окна с детскими замками безопасности и французскими балконами.

Главный вход – с пандусом, возле дома предусмотрены велопарковки.

Дом "Гонконг" – это 25 этажей. Сдать его планируется в ноябре.

Остекление панорамное, с пятого этажа – французские окна с металлическим ограждением. Лоджии застеклены.

Дом "Гонконг"
Дом "Гонконг"

Лобби дома "Гонконг"
Лобби дома "Гонконг"

Во дворе с озеленением – спортивные и детские площадки, зона отдыха на свежем воздухе. У подъезда предусмотрены велопарковки.

Во дворе с озеленением – спортивные и детские площадки, зона отдыха на свежем воздухе
Во дворе с озеленением – спортивные и детские площадки, зона отдыха на свежем воздухе

В квартале "Африка" квартиры предлагаются в доме "Александрия".

Квартал "Африка" находится в западной части комплекса и будет состоять из шести жилых домов.Неподалеку расположено здание бывшего аэропорта, в котором планируется открыть музей.

Квартал "Африка"
Квартал "Африка"

В шаговой доступности будут расположены сразу две новые станции метро. Появятся здесь и остановки наземного транспорта.

Квартал - с ландшафтным дизайном, у каждого дома – детские игровые городки и зоны отдыха, а также спортивные площадки.

Здесь будет построен современный детский сад с бассейном. Здесь также будут открыты магазины, аптеки, помещения для физкультурно-оздоровительных занятий и кафе. Две школы - в соседних кварталах.

В доме "Александрия" – 24 этажа. Он получит оригинальное цветовое решение – в теплых песочно-коричневых тонах. Окна – с бронзовой тонировкой. С восточной и западной стороны здание будут венчать декоративные элементы в виде лучей маяка – это символ одного из семи чудес света, Александрийского маяка, прославившего город в веках.

Дом "Александрия"
Дом "Александрия"

В квартирах – остекленные лоджии с тонировкой, а начиная с пятого этажа – французские окна с детскими замками безопасности.

На первом этаже – квартиры с отдельным входом с придомовой территории, приватной террасой со стеклянным козырьком от осадков и собственной калиткой.

Главный вход с пандусом.

Во всех домах подъезд сквозной, с двумя входами - с улицы и со стороны двора. В холле – просторное дизайнерское лобби с высокими потолками. В вестибюле – стойка для консьержа и зона встречи гостей или курьера, санитарная комната с пеленальным столиком.

Лобби дома "Александрия"
Лобби дома "Александрия"

Все дома будут оборудованы современными домофонными системами.

Дворы всех кварталов будут свободны от движения машин. Но автовладельцы обижены не будут - жители и их гости смогут разместить свои машины на открытых парковках по периметру кварталов или в паркингах. К слову, первый в комплексе "Минск Мир" девятиуровневый крытый паркинг, способный принять до 800 автомобилей, начал свою работу минувшей осенью.

Действующий девятиуровневый крытый паркинг
Действующий девятиуровневый крытый паркинг

Напомним, что комплекс "Минск Мир" получил награду EuropaProperty как самый масштабный многофункциональный комплекс Европы.

Здесь предусмотрено развитое транспортное сообщение – две станции новой линии метро, а также остановки наземного транспорта, маршруты которого удобно впишутся в инфраструктуру жилого комплекса.

Многофункциональный комплекс "Минск Мир"
Многофункциональный комплекс "Минск Мир"

"Минск Мир" строится по принципу "город в городе". На территории комплекса разместятся детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, магазины и спортивные центры, кафе и рестораны.

В комплексе будет разбит новый городской парк с фонтанами, скульптурными арт-объектами, зонами спокойного и активного отдыха.

Любимым местом для покупок и отдыха многих жителей столицы станет новый крупный торгово-развлекательный центр – "Мара Молл".

А деловое сердце комплекса – Международный финансовый центр Minsk World, который должен стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест в Беларуси. Так что, вполне возможно, многие жители комплекса "Минск Мир" в будущем смогут ходить на свою престижную работу пешком.

Международный финансовый центр Minsk World
Международный финансовый центр Minsk World

Проследить, как строится "Минск Мир", можно с помощью видео-тура на сайте застройщика.

Квартиры в комплексе "Минск Мир" можно приобрести в уникальную рассрочку на 10 лет! В дни невероятной акции - со сниженной ценой квадратного метра в рассрочку и уменьшенным до 20% первым взносом!

Длительная рассрочка от застройщика – это выгодный финансовый инструмент покупки! Без процентов, без переплат, без увеличения цены за квадратный метр. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора! Правда, требуется первый взнос, но к каждому покупателю у компании индивидуальный подход, и даже отсутствие средств на первый взнос не станет проблемой. Например, кредит от банка партнера до 40 тысяч рублей - без справок и поручителей.

Привлекательны и программы кредитования от банков-партнеров — это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Партнерская программа с Беларусбанком предусматривает, что процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% – на второй и третий год, затем – 12,32%. А по программе БПС-Сбербанка на первые два года ставка составит 6,99%.

Для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу — собственными средствами либо с привлечением кредитов банков предусмотрены скидки.

Все подробности по условиям покупки квартир по грандиозной акции можно узнать на сайте сайте bir.by и в отделе продаж застройщика. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Оставшихся два дня акции - это ваше время для выгодной покупки!

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