Спецдокладчик ООН: односторонние санкции нарушают международное право

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономические санкции, которые вводятся в одностороннем порядке и являются элементом давления на внутреннюю политику независимого государства, нарушают в том числе первоочередные права граждан - на труд, здравоохранение и доступное питание. Об этом заявила спецдокладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Елена Довгань на международной конференции "Влияние глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека", которая проходит в Минске 13-14 сентября, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мир сталкивается с беспрецендентной практикой расширения применения односторонних принудительных мер, - отметила Елена Довгань. - При этом подавляющее большинство применяемых санкций не соответствуют разрешаемым международным правам и критериям".

Такие методы затрагивают практически все категории прав человека и очень широкие слои населения. Речь в первую очередь о праве на труд, на здравоохранение, на доступное питание. В качестве примера спецдокладчик ООН привела ситуацию в некоторых странах, к которым были применены односторонние санкции, в частности Венесуэлу, Иран.

"Люди теряют работу, растет безработица, уровень нищеты, пенсионные выплаты стремятся к минимуму и незащищенными оказываются все наиболее уязвимые категории населения. Такие как женщины, которые первыми теряют работу и оказываются уязвимыми в процессе беременности, родов и ухода за ребенком. Дети, которые не получают достаточного питания. Лица с ограниченными возможностями и лица, страдающие от серьезных хронических заболеваний, - отметила Елена Довгань. - Крайне уязвимым становится право на здоровье. Становится невозможной или крайне проблематичной закупка медикаментов, медоборудования или комплектующих. В качестве наиболее нашумевшего примера я могу привести блокирование, внесение в списки всех до одного банков Ирана, после чего Иран оказался неспособен закупать инсулин. Жизнь диабетиков во всей стране оказалась под угрозой. Аналогичная ситуация существует в отношении других медикаментов и медицинской помощи, которые необходимы населению государства".

На все эти вопиющие факты и другие возможные последствия введения санкций западные политики просто закрывают глаза. Такая политика подрывает основы международного права.

Международная конференция - это площадка не только для обсуждения актуальных проблем, но и возможность вместе выработать и принять необходимые документы, в которых будет дана юридическая оценка практики применения односторонних ограничительных мер. Эти материалы планируется направить в специализированные институты ООН. В частности, в Международную организацию труда, Всемирную организацию здравоохранения, ЮНЕСКО для того, чтобы была дана оценка последствий для населения введения односторонних санкций и были задействованы защитные механизмы этих институтов в отношении пострадавших стран.

Инициатором проведения форума выступила Федерация профсоюзов. Идея была поддержана правительством и объединением нанимателей.

В конференции участвуют ведущие эксперты в области международного права, представители правительства, судебных инстанций, научных кругов, политологи, послы зарубежных государств, руководители международных профсоюзных объединений и непосредственно представители тех предприятий, которых затронули санкции.-0-