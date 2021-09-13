Участники международной конференции в Минске направят ЕС, МОТ и ООН резолюцию с позицией по санкциям

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слабость западных оппонентов Беларуси выражается в том, что у них даже нет внятного ответа на позицию трудовых коллективов нашей республики. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Вадим Грачев на международной конференции "Влияние глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека", которая проходит в Минске 13-14 сентября, передает корреспондент БЕЛТА.

Федерация профсоюзов еще с декабря 2020 года ведет работу по противодействию незаконной санкционной политике. С того момента направлены обращения в Международную организацию труда, Совет по правам человека ООН, специальному докладчику ООН по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси. Кроме того, в адрес Совета Европейского союза направлено открытое письмо о несогласии трудящихся Беларуси с введением экономических санкций, под которым поставили подписи более 1130 тыс. человек.

"Собрали подписи быстро, почти одномоментно. То есть наши трудовые коллективы, реальный и бюджетный сектор, учащиеся откликнулись на это буквально за 10 дней. И мы эти подписи отправили. В чем цинизм позиции Запада? Фактически внятной реакции на этот "клич" людей, позицию трудовых коллективов не поступило. В этом их слабость. Мы знаем, в чем мы правы, и укажем на это нашим оппонентам. И предъявим потом счет за тот ущерб, который посчитаем", - заявил Вадим Грачев.

Форум в Минске собрал авторитетных отечественных и зарубежных специалистов, экспертов в области международного права, представителей организаций и структур ООН, судебных органов, послов зарубежных стран, депутатов, общественных деятелей. В течение двух дней они обсудят инициативы для сохранения стабильности в мире и основополагающих прав людей. Одним из центральных вопросов форума станет незаконность применения экономических санкций.

По итогам конференции планируется выработка резолюции, которая будет направлена ЕС, МОТ и ООН, чтобы призвать международные организации применить те "защитные механизмы, которые на сегодняшний день существуют, но в данный момент не используются в отношении нашей страны". "Фактически страны западного мира, или, как говорят, коллективный Запад взял на себя роль Совета безопасности ООН и без каких-либо оснований в одностороннем порядке принимает меры экономического воздействия на нашу страну и на отдельные предприятия, - отметил Вадим Грачев. - В итоговом документе мы дадим по пунктам оценку действиям стран коллективного Запада и укажем ООН на нарушения ее Устава и других документов".-0-

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