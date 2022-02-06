Специалист рассказал про симптомы омикрона у детей

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заведующий педиатрическим отделением 6-ой детской клинической поликлиники Минска Кирилл Савостенко в эфире телеканала СТВ рассказал про симптомы омикрона у детей, сообщает БЕЛТА.

Эксперт отметил, что в целом штамм омикрон передается более массово. "Им заражаются быстрее, им заражается большее количество людей, при чем как взрослые, так и дети, но протекает он легче. Что касается жалоб, то в первую, вторую и третью волны при циркуляции штаммов коронавирусной инфекции жалобы больше были заточены на симптомы, как при острой респираторной вирусной инфекции, то сейчас спектров жалоб и симптомов, характерных для коронавирусной инфекции штамма омикрон, расширился. Сейчас фиксируются не только такие проявления респираторной инфекции, как лихорадка, кашель, но и ринорея, миалгия, кожные высыпания. Очень часто мы фиксируем у детей желудочно-кишечные проявления - диарея, рвота. У детей до года очень часто бывают именно желудочно-кишечные проявления. И в большинстве случаев обращений с такими симптомами, мы фиксируем именно омикрон", - рассказал заведующий отделением.

Также медик рассказал, что сегодня рабочий день в 6-ой детской поликлинике был до 15.00. "Пациенты были, их, слава Богу, немного, но, тем не менее были и те, кто приходил на прием для осмотра, а также те, кто вызывал на дом для визита", - добавил он.

Анализируя ситуацию, сложившуюся в поликлиниках на этой неделе, врач-педиатр отметил: "Понедельник был сложным днем для всей системы здравоохранения, то есть не только в городе Минске, но и по всей стране, также и в нашей поликлинике. Я работал в первую смену, прием у меня был с 8.00 утра, и пациентов было много. Было много визитов на дом, было много и тех детей-пациентов, которые обращались в саму поликлинику, то есть был резкий всплеск заболеваемости. Чтобы справиться, нам в помощь были направлены врачи-интерны, врачи-субординаторы. Если смотреть на тенденции вторника, среды и четверга, то к концу недели обращений стало меньше".

По мнению эксперта, на это повлиял приказ Министерства здравоохранения об отмене обязательного тестирования на коронавирусную инфекцию. "Это дало нам врачам-клиницистам право без диагностики, ПЦР либо экспресс-теста ставить диагноз коронавирус, а делать это по клиническим проявлениям либо по данным рентгенологического исследования. Теперь мы имеем право без тестирования выставлять этот диагноз, а это тоже повлияло на количество вызовов", - пояснил Кирилл Савостенко.-0-