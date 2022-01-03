Специалистов по биоинженерии и биоинформатике начнут подготавливать в Белгосуниверситете

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая специальность "биоинженерия и биоинформатика" откроется в 2022/2023 учебном году на биологическом факультете БГУ. Это обусловлено отсутствием подготовки специалистов данного направления в Беларуси и высокой востребованностью профессионалов, одновременно владеющих знаниями в области общей биологии, генной инженерии, омиксных технологий, информатики, математики и статистики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БГУ.

Данная специальность является междисциплинарной и включает изучение генной и клеточной инженерии, биоинформатики, молекулярной биологии, биохимии, физиологии и структурной биологии, фармакологии, вирусологии, биомеханики, органической и неорганической химии, термодинамики, нейронных сетей, глубокого анализа данных, феномики, молекулярной эволюции и других дисциплин. В подготовке студентов задействуют кадровый потенциал факультетов: биологического, прикладной математики и информатики, механико-математического, химического, радиофизики и компьютерных технологий.

Выпускникам специальности будет присваиваться квалификация "биоинженер-биоинформатик". Они смогут работать в научно-практических центрах, производственных биотехнологических компаниях, предприятиях, связанных с медициной, биодиагностикой, фармацевтикой, сельским хозяйством, озеленением, природоохранной деятельностью, ИТ-компаниях, связанных с биоинформатикой и биоинженерией, и др.

В вузе напомнили также, что в новом учебном году на факультете географии и геоинформатики откроется новая специальность "геотехнологии туризма и экскурсионная деятельность".-0-